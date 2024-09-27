إذا اكتفى البرهان بهذه العناوين الثلاث لكفته وحقق هدف زيارته

التصريحات التي ادلى بها السيد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة تصريحات إيجابية ومهمة نشيد بها ونشجعها، إذا اكتفى بهذه العناوين الثلاث لكفته وحقق هدف زيارته. مبارك اردول

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