حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نؤكد دعمنا الكامل للقوات المسلحة

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأننا نؤكد دعمنا الكامل للقوات المسلحة وأن دور الشباب في هذه المعركة لا يقتصر على المشاركة المباشرة في القتال فقط بل يمتد إلى كافة جوانب الدعم والإسناد لمؤسسات الدولة

– حريصون على التنفيذ الكامل لاتفاق جدة والانسحاب الكامل للمليشيا من المدن والأعيان المدنية والمؤسسات وتجريدهم من السلاح