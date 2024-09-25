رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي الرئيس التركي

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان.

حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين السودان وتركيا .

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس التركي على الجرائم والفظائع التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المدنيين وتدميرها للبنى التحتية في البلاد.

مشيراً إلى إستجابة حكومة السودان لنداءات السلام ومشاركتها في محادثات جدة والتي أفضت لتوقيع إتفاق جدة في مايو ٢٠٢٣م وهو الإتفاق الذي لم تلتزم المليشيا المتمردة بتنفيذه.

وثمن البرهان المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين الخرطوم وأنقرا.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عن شكره وتقديره لتركيا على دعمها المتواصل للشعب السوداني من خلال المساعدات الإنسانية المقدرة التي قدمتها للمواطنين المتأثرين بالحرب والسيول والفيضانات .

مشيداً بمواقف الجمهورية التركية المساندة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني السفير حسين عوض وزير الخارجية المكلف و السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة .

إعلام مجلس السيادة الانتقالي