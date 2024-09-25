رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الأمين العام للأمم المتحدة على الجرائم والإنتهاكات والفظائع التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المواطنين الأبرياء وإستهدافها للبنيات التحتية والمستشفيات والمرافق العامة.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة أن تجد مثل هذه الإنتهاكات والجرائم إدانة واضحة من المجتمع الدولي خاصة أنها تستهدف المدنيين العزل.

وأكد البرهان تعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الحقل الإنساني وتقديم كل ما من شأنه تسهيل عبور القوافل الإنسانية وتوصيل الإغاثة للمحتاجين.

وأشار في هذا الخصوص إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب.

إلى ذلك ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين والعمل على إنتهاج الحوار كوسيلة لحل النزاع في السودان.

وأشاد غوتيريش بتعاون الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والمتأثرين بالحرب.

سونا