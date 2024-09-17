انتصارات كبيرة في الجزيرة و الجيش يقترب من مدني

أعلنت حكومة ولاية الجزيرة، عن “انتصارات كبيرة” للجيش السوداني، في المحور الغربي، على بعد 12 كيلومترا من مدينة ود مدني حاضرة الولاية.

و أيضا نفذت قوات العمل الخاص كمين ناجح بقرى شمال المناقل بالقرب من الحصاحيصا أسفر عن قتل عشرات المتمردين ويدمر 3 سيارات.

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