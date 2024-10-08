مجلس إدارة مركز "أداء" يعقد اجتماعه الحادي والعشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اجتماعه الحادي والعشرين، واستعرض حالة أداء الأجهزة العامة للربع الثاني 2024 من خلال مساهمة الأجهزة في تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء العام للمؤشرات والمبادرات.

واطلع على أبرز الأعمال التي قدمها المركز في دعم الأجهزة العامة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات في تحقيق المستهدفات الوطنية، واتخذ بشأنها عدد من القرارات.

كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج دورة تقييم ممارسات الأداء للأجهزة العامة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين لديها، ووجه المجلس بالاستمرار في تقديم البرامج التمكينية من برامج تدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية وورش عمل تثقيفية وملتقيات لرواد الأداء.

كما وجه باستحداث دليل فني شامل على مستوى الأداء والتخطيط المؤسسي ليساهم في دعم الأجهزة العامة لصياغة توجهاتها الاستراتيجية، والتخطيط لها وتفعيل قياسها المؤسسي.

وأطلع المجلس على حالة أداء الاستراتيجية المؤسسية للمركز للربع الثالث لهذا العام والأعمال والجهود التي تمت في سبيل تحقيق المستهدفات، وأبرز التحديثات العامة والتكليفات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بأعمال قياس وإدارة الأداء الحكومي.