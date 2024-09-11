قوة مشتركة لتأمين الموسم الزراعى بجنوب كردفان

اكد مدير شرطة جنوب كردفان معتز كديرو ان اللجنة الامنية بالولاية قد عكفت على وضعت خطة واستراتجية محكمة لحماية المواطن وممتلكاته و الزراعة بشقيها الحيوانى والنباتى وذلك من خلال تكوين قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة حوت محاور عدة تأمين المسارات والرحل والمشاريع الزراعية وفق الانتشار الواسع واطواف ونقاط ارتكازات بمواقع استراتيجية محددة.

وقال كديرو ان الخطة التامينية تأتى فى اطار منع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين مشددا بمحاسبة ومحاكمة كل من يخالف ويتعدى على حق الغير واعدا بالاحكام الرادعة وقانون الطواريء لا سيما النيابة جاهزة والقضاء فضلا عن المحاكم الشعبية.

وطمأن المواطن بأن ثروته فى يد امينة داعيا الى ضرورة نشر الوعي وتغيير السلوك المجتمعي بين الرعاة والمزارعين. سونا

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