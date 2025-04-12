شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعي إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، وخضع للعلاج المكثف في المستشفى قبل رحيله اليوم.