شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزانى يفوز على المصرى بهدفين نظيفين.. وركلات الترجيح تحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق المصرى البورسعيدى أمام سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب ، ومن ثم سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

تقدم إيلى مبانزو لفريق سيمبا التنزانى بالهدف الأول في الدقيقة 22 بعد مرور رائع من لاعب المصرى وسدد كرة قوية خادعت محمود جاد بعد اصطدامها في لاعب المصرى وتسكن الشباك.

وكاد عبد الرحيم دغموم أن يدرك التعادل للمصرى في الدقيقة 30 بعدما استغل خطأ لمدافع سيمبا ليخطف الكرة ويمر من مدافع سيمبا الآخر ويسددها ولكن حارس سيمبا تصدى لها ببراعة.

وأضاف ديسى موكوالا الهدف الثانى لسيمبا التنزانى في الدقيقة 32 بعدما استغل عرضية متقنة من محمد حسين يقابلها موكوالا برأسية متقنة معلنا الهدف الثانى.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين عن طريق صلاح محسن والنيجيرى جون إيبوكا.

وجاء تشكيل المصرى أمام سيمبا كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: باهر المحمدى، خالد صبحى، عمرو سعداوى، أحمد عيد

الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، يوسف الجوهرى، سامادو، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: محمود حمدى، حسن على، كريم العراقى، محمد هاشم، ميدو جابر، كريم بامبو، حسين فيصل، بابا بادجى، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل سيمبا كالتالى..

حراسة المرمى: موسى كمارا.

الدفاع: شومارى كابومبى، كارابوى شامو، محمد حمزة، حسين محمد.

الوسط: إيلى مبانزو، الى كاجوما، فابريس نجوما، دينيس بروسبير.

الهجوم: جان أهوا، ديسى موكوالا.