دورة تشارلستون: بيغولا تعاني قبل الفوز على كولينز وبلوغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قلبت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة عالميا تأخرها بمجموعة وكسر للإرسال، وفازت الجمعة على حاملة لقب دورة تشارلستون الأميركية دانييل كولينز 1 6، 6 3، 6 0 لتبلغ الدور نصف النهائي.

قالت بيغولا بعد بلوغ المربع الأخير في الدورة المقامة في جنوب كاليفورنيا "كانت مباراة صعبة. من الواضح أن بمقدورها اللعب جيدا هنا".

وتأخرت بيغولا 1 6 و0 2، لكنها فازت في 10 من الأشواط الـ13 التالية، بينها التسعة الأخيرة.

تابعت "هي حاملة اللقب وبدأت المباراة بقوة. لم أكن جاهزة لكل ذلك".

أضافت "لحسن الحظ، حافظت على إصراري في المجموعة الثانية ولعبت بشكل جيد".

وقالت بيغولا إن نقطة التحول كانت الخلط بين ضرباتها "والإرسال الذكي".

شرحت "كان ردها لا يصدّق، تضرب الكرة الفائزة تلو الأخرى، وتعين علي إيجاد طريقة لتحسين تمركزي".

وتلاقي بيغولا، المصنفة أولى في الدورة (500 نقطة) الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة على بطلة أولمبياد باريس الصينية جنغ تشينوين 6 1، 6 4.

وبلغت ألكسنردوفا ثالث نصف نهائي لها هذه السنة، بفوزها الثالث تواليا على جنغ المصنفة ثالثة.

أنقذت ثلاث كرات لكسر إرسالها فيما ترجمت خمس كرات لتكسر إرسال خصمتها التي اكتفت بثماني كرات فائزة وخضعت لعلاج ليدها اليمنى في المجموعة الأولى.

وبلغت الأميركية صوفيا كينن، بطلة أستراليا 2020، نصف النهائي على حساب الروسية أنا كالينسكايا 6 4، 6 3.