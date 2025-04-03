شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار على جمل فى جولة بالأهرامات قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

حرص السلوفيني جراديشار مهاجم الأهلي على قضاء إجازته اليوم الخميس في القيام بجولة في الأهرامات للتعرف علي المعالم السياحية المصرية قبل مواجهة الهلال السوداني.

أعلن مجلس إدارة الأهلى تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 8 أبريل الجاري فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.