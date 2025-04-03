شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الحارس وظهير.. تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب بوركينافاسو في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالنسخة الخامسة عشرة لبطولة أمم أفريقيا التي انطلقت في ضيافة المغرب في 30 مارس الماضي وتستمر حتى 19 أبريل الجاري.



أحمد الكاس حرص على تثبيت التشكيل الذي بدأ المواجهة السابقة أمام جنوب أفريقيا باستثناء الدفع بالحارس ياسين حاتم بدلاً من عمر عبد العزيز الذي تعرض للطرد في الجولة الأولى وكذلك الدفاع بـ أدم محمد بدلاً من مهند الشامي في مركز الظهير الأيسر.



وضم التشكيل: ياسين حاتم (23) فى حراسة المرمى – عمر كمال (24) – محمد البنداري (15) – حمزة الدجوي (4) – أدم محمد (12) – أدهم فريد (6) – عمر العدوي (14) – بلال عطية (10) – أنس رشدي (20) - إبراهيم النجعاوي (19) – حمزة عبد الكريم (9).



مباراة منتخب مصر تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم (الخميس) على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء ويدخلها منتخب مصر بحثاً عن تعويض خسارته (3 – 4) أمام جنوب ألإريقيا في الجولة الافتتاحية مساء الإثنين الماضي ’ فيما يبحث منتخب بوركينافاسو عن فوزه الثاني توالياً بعد أن تفوق (2 – 1) على الكاميرون في نفس الجولة.