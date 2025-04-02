شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعيد ترتيب أولويات سيراميكا هذا الموسم بعد الخروج من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على عقد جلسة مع اللاعبين لتحديد أولويات الفريق فى الفترة المقبلة بعد الخروج من كأس مصر على يد الزمالك من دور نصف النهائى.

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار نصف نهائى كأس مصر، سجل أهداف الزمالك عبد الله السعيد وزيزو بينما جاء هدف سيراميكا عن طريق أيمن موكا.

ووضع على ماهر بطولة كأس عاصمة مصر كأولوية فى الوقت الحالى من أجل الحفاظ على لقبها الذى حققه الفريق فى آخر موسمين، بالإضافة لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى.

ويأمل على ماهر فى الحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر من أجل عدم الخروج من الموسم دون تتويجات، بالإضافة إلى ضمان المشاركة فى كأس السوبر المصرى فى النسخة المقبلة، لتكون المشاركة الثالثة على التوالى.

يستعد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، لمواجهة قوية وحاسمة بشكل كبير أمام المصرى البورسعيدى، في إطار الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها السبت المقبل.

يدخل سيراميكا المباراة فى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز فى لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل فى مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.