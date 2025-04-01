شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات بيراميدز مع الأندية المغربية قبل مواجهة الجيش الملكى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز لتعزيز أماله في بلوغ نصف نهائي البطولة القارية.

يبحث بيراميدز عن أول انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية ، وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية في 7 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات ، وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

وجاءت آخر مواجهات بيراميدز مع الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023 ، وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.

وستكون تلك أول مواجهة لبيراميدز أمام الفرق المغربية في دوري أبطال إفريقيا ، لا تعد المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي ضد بعضهما البعض في أفريقيا.