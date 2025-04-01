شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واستمتع بأهداف تاريخية فى الكرة المصرية.. صلاح أمام الكونغو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر السعادة هذه الأيام على الجميع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وعاشت الجماهير أوقاتا سعيدا مع أهداف محفورة فى الذاكرة ولا تنسى أبدا، لأن متعة الكرة هى الأهداف، فهناك أهداف تسطر التاريخ وتترسخ فى ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقب أو تأهل تاريخى، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم

ونستعرض أهم 5 أهداف لا تنسى فى الكرة المصرية.. هدف محمد صلاح فى الكونغو

تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وهى المرة الثالثة التى تتأهل فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد عامى 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

وتدين مصر بهذا الإنجاز إلى نجمها محمد صلاح الذى افتتح التسجيل بمجهود فردى بعد أن وصلته كرة فى الجهة اليسرى من المنطقة الكونغولية تابعها بيسراه فى أسفل الزاوية اليمنى.

وصعبت الأمور على منتخب "الفراعنة" الذى ظل متقدما حتى الدقائق الأخيرة، عندما أدرك موتو التعادل بعد تمريرة من ثييفى بيفوما غفل عنها الدفاع المصرى وتابعها الأول على يمين الحارس المخضرم عصام الحضرى (87).

وعاش الطرفان دقائق مجنونة بعد أن احتسب الحكم الجامبى بكارى جاساما نحو 8 دقائق كوقت بدل من ضائع استطاع خلالها المصريون حسم النتيجة بالهدف الثانى من ركلة جزاء بعد احتكاك بيرانغار إيتوا بمحمود حسن "تريزيجيه" وإسقاطه فى منطقة الجزاء، انبرى لها نجم ليفربول الإنجليزى وسجل منها هدف الفوز والتأهل إلى روسيا 2018.

هدف حسام حسن فى الجزائر

استطاع حسام حسن نجم منتخب مصر السابق إحراز هدف تاريخى فى مرمى الجزائر عام 1989 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلىى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ليتأهل المنتخب للمرة الثانية فى تاريخ الرياضة المصرية بعد غياب 56 عاما عن المونديال.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى، وكان منتخب الفراعنة بحاجة للفوز بأى نتيجة، من أجل قطع تذكرة العبور لمونديال 1990.

وبدأ منتخب مصر، اللقاء بشكل هجومى، وضغط بقوة على الخصم، حتى نجح فى هز الشباك فى الدقيقة الرابعة، برأسية حسام حسن من عرضية أحمد الكأس.

هدف تامر عبد الحميد فى الرجاء



نجح تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، فى قيادة الملكى الأبيض إلى الفوز بآخر بطولة لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث سجل هدف تتويج الفريق الأبيض بلقب دورى أبطال أفريقيا الخامس فى تاريخه والأخير حتى الآن قبل 20 عامًا.

وهز تامر عبد الحميد، شباك الرجاء البيضاوى المغربى، بهدف الفوز للزمالك فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة الإياب التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى عام 2002، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى فى كازابلانكا.

هدف جدو فى غانا

أحرز محمد ناجى جدو، هدف الفوز لمنتخب مصر فى مرمى نظيره الغانى فى نهائى بطولة أفريقيا 2010، ونجح المنتخب الوطنى فى كتابة إنجاز تاريخى فى أنجولا "2010"، عندما حقق اللقب الثالث على التوالى والسابع فى التاريخ من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق 3 ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

ووقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية بنسخة أنجولا وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى الكأس للفراعنة.



أفشة والقاضية ممكن

احتل هدف محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، والذى سجله فى شباك نادى الزمالك بنهائى دورى أبطال أفريقيا، ليفوز المارد الأحمر بالمباراة ويحصد اللقب الأفريقى التاسع، المرتبة الأولى ضمن قائمة الأهداف التى لا تنسى فى عام 2020، بعدما أعاد الأميرة الأفريقية إلى دولاب البطولات الأحمر بعد 7 سنوات من الغياب، واشتهر هدف قفشة جماهيرياً باسم "القاضية ممكن"، بعد التعليق الشهير للتونسى عصام الشوالى على الهدف الذى جاء فى الوقت القاتل من اللقاء ليعلن فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن.