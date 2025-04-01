شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو وعمر جابر يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وسيلينبوش الجنوب أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب افريقي اليوم الثلاثاء، ويحضر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق وعمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المباراة.

كما يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلينبوش، اليوم الثلاثاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم. ويناقش الحضور كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الأفريقي.

من جهته استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى للفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، لتعويض النقص فى هذا المركز لغياب المغربي محمود بنتايج، والذى يغيب عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به لامتلاكه جواز سفر مغربى وإقامة بفرنسا، أى يجب عليه استخراج تأشيرة السفر إلى المغرب أو فرنسا.