شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للناشئين أمام البافانا بافانا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب الناشئين أمام جنوب أفريقيا كالتالى: في حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، وفي خط الدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي خط الوسط : محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، وفي خط الهجوم : حمزة عبد الكريم وأنس رشدى.
وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).
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