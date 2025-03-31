شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للناشئين أمام البافانا بافانا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب الناشئين أمام جنوب أفريقيا كالتالى: في حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، وفي خط الدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي خط الوسط : محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، وفي خط الهجوم : حمزة عبد الكريم وأنس رشدى.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).