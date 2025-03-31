شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى اليوم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم، الاثنين، الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.