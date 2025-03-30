شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين من صن داونز.. تعرف على منتخب البافانا بافانا منافس مصر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر تحت 17 سنة نظيره الجنوب أفريقي مساء غد، الاثنين، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية بالنسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم في ضيافة المغرب وتختتم فى التاسع عشر من أبريل المقبل.

المواجهة ستكون الأولى بين الطرفين في نهائيات البطولة التي انطلقت عام 1995 في مالي، وسيكون التكافؤ سيد الموقف بالنظر للمهارة العالية والانضباط التكتيكي للمدرستين الرائدتين في شمال وجنوب القارة.

هدية التأهل

خاض المنتخب الشهير بـ"أماجيمبوس" تصفيات منطقة جنوب القارة (كوسافا) على أرضه في ديسمبر الماضي بمشاركة 11 منتخباً آخر، وتمكن من تصدر المجموعة الثالثة بثلاثة انتصارات على بوتسوانا (4 – 0) وموريشيوس (3 – 2) وجزر القمر (3 – 0)، لكنه خسر فى نصف النهائي أمام منتخب زامبيا (1 – 2) وأخفق فى انتزاع المقعدين المؤهلين للنهائيات اللذان ذهابا لزامبيا وأنجولا ’ لكنه استفاد لاحقاً من زيادة عدد المنتخبات من 12 إلى 16 والتحق بركب المنتخبات المشاركة في هذه النسخة.

أهداف خومالو

في النسخة قبل السابقة للبطولة التي كان مقرراً إقامتها في المغرب عام 2021 حرمت جائحة (كورونا) فالا خومالو المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا للناشئين من المشاركة رغم نجاحه في التأهل ، وها هو يحصل على الفرصة للتعبير عن قدراته التدريبية في المغرب أيضاً بعد مرور 4 سنوات.

خومالو الذي يقود في نفس الوقت فريق الشباب في نادي كايزر تشيفز الشهير ، سبق له العمل كمدرب مساعد في منتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاماً وقد حسم اختياراته للقائمة قبل أسبوعين على انطلاق البطولة الأفريقية وأقام معسكر في جوهانسبرج أنهاه بمباراة أمام منتخب جنوب أفريقيا للشباب ’ ثم شد الرحال إلى مدينة الدار البيضاء الإثنين الماضي مسلحاً بآمال كبيرة في تحقيق التأهل لمونديال قطر نهاية هذه السنة.

قائمة محلية

خلال مرحلة التصفيات تألق عدد من اللاعبين في تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا وعلى رأسهم مدافع كايزر تشيفز سيف باما وزميله في نفس الفريق نيو بولوكو الذي يلعب في الخط الأمامي والذي تمكن من تسجيل هدفين في هذه التصفيات تربع بهما على رأس هدافي منتخب بلاده ومع هذا الثنائي قدم إيميل ويتيبو صاحب الستة عشر عاماً أداء رائع وخطف الأضواء بعدها عندما حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لفريقه كيب تاون سيتي في الدوري المحلي في الثاني من مارس الجاري وبات على رادار تشيلسي الإنجليزي.

خومالو أعلن القائمة النهائية المكونة من 20 لاعباً فقط من بينهم 8 ينشطون في ماميلودي صن داونز و5 من كايزر تشيفز و3 ينتمون لـ كيب تاون سيتي وتوزع باقي اللاعبين بين أندية أورلاندو بيراتس وسوبر سبورت وأكادميتي أمبونتو وهارموني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

لاونديسو راديبي (سوبر سبورت يونايتد) – لوكي هولدن (ماميلودي صن داونز) – كيابتسوي موراكي (كايز تشيفز) – أبوليلي ديلكيدلا (كيب تاون سيتي) – بوكاموسو موكوكوسي (كايزر تشيفز) – ليام مارتينهويس (ماميلودي صن داونز) – سيف باما (كايزر تشيفز) – هايدن بويسن (أكاديمية أمبونتو) – تومي بويس (أورلاندو بيراتس) – تيبوهو ملانجيني (كايزر تشيفز) – كاموهيلو مارلاليتسي (ماميلودي صن داونز) – جوشوا تايلور (كيب تاون سيتي) – ليبوجانج ماسواني (ماميلودي صن داونز) – إيميل ويتيبو (كيب تاون سيتي) – سيمفوي مالوندو (ماميلودي صن داونز) – كجاوجيلو مونانياني (ماميلودي صن داونز) – سيلوين ستيفينز (ماميلودي صن داونز) – أومفيميتسي سيكجوتو (ماميلودي صن داونز) – أوجينج ليبيساني (أكاديمية هارموني) – نيو بولوكو (كايزر تشيفز).

إنجاز وحيد

خلال ظهوره الثالث في البطولة في نسخة 2015 بالنيجر ’ تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تحقيق أفضل نتائجه في البطولة عندما تأهل للمباراة النهائية وخسر اللقب أمام منتخب مالي (0 – 2) بعد أن حصل أنهى وصيفاً بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز على الكاميرون (3 – 1) وتعادلين أمام كوت ديفوار ومالي بنتيجة (2 – 2) ’ ثم تفوق على العملاق النيجيري (1 – 0) في نصف النهائي.

قبلها وفي ظهوره الأول في نسخة 2005 التي أقيمت في جامبيا تخطى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بفوزين على زيمبابوي (4 – 1) وكوت ديفوار (1 – 0) بعد أن تعادل مع نيجيريا (2 – 2) في بداية مشواره ’ لكنه خسر أمام منتخب جامبيا (1 – 2) في نصف النهائي وكوت ديفوار (0 – 1) في مباراة المركز الثالث ’ ثم خرج من الباب الصغير في ظهوره الثاني في نسخة 2007 التي نظمتها توجو عندما جمع 4 نقاط من فوز على الجابون (3 – 1) وتعادل مع تونس (2 – 2) وخسارة أمام (أصحاب الأرض) بهدفين دون رد.

أخيراً وفي النسخة السابقة التي نظمتها الجزائر حقق 3 نقاط في المجموعة الثانية من فوز على زامبيا (3 – 2) وخسارتين أمام المغرب (0 – 2) ونيجيريا (2 – 3) وتأهل كأفضل منتخبان يحتلان المركز الثالث لكنه تكبد خسارة ثقيلة في ربع النهائي أمام "أشبال التيرانجا" بخماسية دون مقابل.

منتخب جنوب أفريقيا للناشئين شارك في البطولة 4 مرات من قبل وخاض 17 مباراة فاز في 6 منها وتعادل في 4 وخسر 7 مرات وأحرز 26 هدفاً مقابل 30 تلقتها شباكه.