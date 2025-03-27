شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتجهيز طاهر محمد طاهر قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفنى للأهلى برنامجا بدنيا مكثفا لتجهيز طاهر محمد طاهر لاعب الفريق استعداداً للمشاركة فى المباريات بدءا من مواجهة الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما ابتعد فترة طويلة عن المشاركة فى المباريات.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد إصابته أعلى الركبة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية وبعدها تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعافى طاهر محمد طاهر من الإصابة وانتظم في تدريبات الأهلي الجماعية، ولكن ينقصه استعادة فورمة المباريات والجاهزية الفنية وهو ما يعكف الجهاز الفني عليه من خلال برنامج خاص للاعب.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.