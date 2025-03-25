شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدفع ب" كوكا" في مركز الظهير الأيسر أمام سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، علي الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر أمام سيراليون الليلة في تصفيات كأس العالم ، ليضم خط الدفاع كلا من رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكوكا .

واستقر حسام حسن علي العودة لطريقة 4-4-2 في مباراة سيراليون الليلة في تصفيات كأس العالم بعدما خاض مباراة إثيوبيا الأخيرة بطريقتي 3-4-3 و 3-5-2 علي مدار شوطي اللقاء.

وفاز منتخب مصر علي إثيوبيا في المباراة الأخيرة بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وزيزو .

شهدت الساعات الأخيرة اقبالاً جماهيريا كبيرا علي تذاكر مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

ويسعي اتحاد الكرة لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في اللقاء المرتقب لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم .

وعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، أكثر من جلسة مع عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب شهدت تعليمات خاصة من العميد للاعب لتفعيل دوره الهجومي في المنتخب والاستفادة من وجوده بجانب محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد في الخط الهجومي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ’ عندما يستضيف نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بصافرة الحكم أحمد هيرالال امتياز من موريشيوس ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى التي يتربع في صدارتها برصيد 13 نقطة.

وحشد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كل أسلحته لتحقيق الهدف المنشود وعلى رأسهم بالطبع ثنائي الدوري الإنجليزي المتألق عمر مرموش ومحمد صلاح الذي وقع هدفه الشخصي السادس في لقاء إثيوبيا الماضي وتربع في صدارة هدافي التصفيات ’ كما صنع الهدف الثاني لزميله أحمد مصطفى "زيزو" وبات أفضل صناع الأهداف مع المنتخب برصيد ثلاثة تمريرات حاسمة.