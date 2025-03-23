شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. محمد صلاح يكشف ذكرياته مع الحلوى والمسحراتي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة فى أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

الفرعون المصرى محمد صلاح ، نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر ، يقول عن ذكرياته في شهر رمضان المبارك، "أفتقد الكثير من الأمور، مثل تجمع العائلة، وكذلك ذكرياتي مع أصدقائي وأهلي، الأجواء التي أراها فى مصر لا يمكن رؤيتها فى أي مكان آخر".

وأضاف صلاح، "الفوانيس فى رمضان في بمصر مختلفة، وكذلك الزينة والأضواء التي تجعل الليل مثل النهار، وغيرها من الأمور التي تمنح إحساسا مختلفا عن أي من البلاد الأخرى".

ويتحدث صلاح عن مأكولاته المفضلة في رمضان قائلا، "الحلوى في مصر لها طابع خاص في رمضان أيضاً، وكذلك الأمر للطائرات الورقية، حيث يقوم الجميع بتصميمها بأشكال وألوان مختلفة".

واختتم صلاح قائلا، "الجميع يمتلك ذكريات خاصة مع "المسحراتي"، حيث يعمل على إيقاظ الناس للسحور، وهو من الأمور التى أفتقدها أيضا".