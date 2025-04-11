الامارات | صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تقدّماً في محادثات تجديد عقد هدافه الدولي المصري محمد صلاح، وفقاً لتقارير صدرت أول من أمس.

وينتهي عقد صلاح، البالغ 32 عاماً، بنهاية هذا الموسم، إلى جانب زميليه في ليفربول، قائد قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد.

وفي الوقت الذي يرتبط اسم ألكسندر أرنولد بقوة بالانتقال الحر إلى ريال مدريد الإسباني، صرّح فان دايك بعد الخسارة أمام فولهام 2-3، الأحد، بأن المفاوضات تتقدم بشأن تجديد عقده مع النادي، وهو أمر طال انتظاره. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، لكن هناك تفاؤلاً بشأن التجديد لصلاح وفان دايك.