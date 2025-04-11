الامارات | محمد صلاح يمدد عقده رسميا مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، أن هدافه المصري محمد صلاح أنهى شهورا من التكهنات بشأن مستقبله بتوقيع عقد جديد لمدة عامين ليمدد بقائه في ملعب أنفيلد.

وتم تمديد عقدالنجم المصري حتى عام 2027 براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 42 مليون جنيه إسترليني سنويا.



وكان بإمكان صلاح (32 عاما)، الذي انضم إلى ليفربول في 2017 قادما من روما، الرحيل عن متصدر الدوري الممتاز مجانا خلال الصيف الحالي مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وقال صلاح في بيان للنادي: "بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن... كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم.

وأضاف: "هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا. لعبت ثماني سنوات هنا ونأمل أن تصل إلى عشر. أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم. لقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي".

وأكد صلاح: "أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا. مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل".

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 243 هدفا في 394 مباراة.

وخلال سنواته الثماني في أنفيلد فاز بكل من لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكذلك كأس الرابطة مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وتألق قائد منتخب مصر مع ليفربول هذا الموسم وسجل 32 هدفا في كافة المسابقات.