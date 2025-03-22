الامارات | موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة صعبة أمام نظيره الأرجنتيني متصدر التصفيات في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وذلك بعد جولة صعبة فازت فيها البرازيل على كولومبيا بنتيجة 2-1، كما فازت الأرجنتين على الأورغواي بنتيجة 1-0.

ويتواجه المنتخبين الأربعاء المقبل في الأرجنتين عند الساعة 04:00 فجراً بتوقيت الإمارات في مباراة تشهد غياب الحارس البرازيلي المميز أليسون بيكر، وذلك بسبب إصابة تعرض لها الخميس خلال مباراة كولومبيا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وكان الحارس البرازيلي قد اضطر إلى ترك مباراة الخميس التي حسمها منتخب بلاده في الوقت القاتل بهدف فينيسيوس جونيور مانحا "سيليساو" انتصاره السادس في التصفيات، قبل قرابة ربع ساعة على النهاية بعد اصطدام عنيف بالمدافع الكولومبي دافينسون سانشيس.

وتطبيقا لبروتوكول الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلق بالارتجاج الدماغي، يتوجب على أليسون الخلود إلى الراحة ولجأ الاتحاد البرازيلي إلى حارس بالميراس المخضرم ويفرتون (37 عاما) كي يعوضه.

وطبقا لما أعلن الاتحاد البرازيلي أنه لن يكون باستطاعة "البرازيل" الاعتماد على المدافع غابريال (أرسنال الإنجليزي) ولاعبي الوسط برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي) وجيرسون (فلامنغو)، وذلك نتيجة إيقاف الأولين لتراكم الإنذارات وإصابة الثالث في فخذه ما اضطره لمغادرة مباراة الخميس في الدقيقة 28.

وتم استبدال الثلاثي ببيرالدو (باريس سان جرمان الفرنسي) وجواو غوميش (ولفرهامبتون الإنجليزي) وإيدرسون (أتالانتا الإيطالي).

وتشكل هذه الغيابات ضربة قاسية للبرازيل، لاسيما أن أليسون وغابريال وغيمارايش وجيرسون من الركائز التي يعول عليها كثيرا المدرب دوريفال جونيور الذي سبق له أن خسر النجم نيمار، القائد دانيلو والحارس إيدرسون.

وتحتل البرازيل المركز الثالث في مجموعة أميركا الجنوبية بـ21 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة عقب الفوز على الأورغواي والتي وصلت إلى 28 نقطة ويأتي منتخب الأكوادور في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.