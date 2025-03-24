شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبى أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر التى تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية.

وأخفق كل من الفريقين فى الوصول إلى مرمى المنافس، أو تسجيل هدف تقدم لأى منهما، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ويخوض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من المهدي سليمان ، عبد الله بكري ، مصطفى إبراهيم ، محمد المغربي ، مروان داوود ، مورو ساليفو ، كريم الديب ، إسلام مرزوق ، فادي فريد ، شكري نجيب ، عمرو جمعة.

بينما يضم تشكيل الحرس كلا من:

محمود الزنفلي فى حراسة المرمى

الدفاع: محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: عمر فتحي - مؤمن عوض – إيزي إيميكا

الهجوم: محمد فاروق – عمرو جمال - محمود ممدوح



وخسر الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، خاصة أنه يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، فى المقابل فاز حرس الحدود بالجولة الأولى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، حيث يستهدف الفريق الوصول إلى النقطة السادسة لتسهيل مهمة التأهل للدور المقبل.