الامارات | تغييرات متوقعة على التشكيلة الأساسية لـ «الأبيض» قبل مواجهة إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، تدريباته على ملعب جبل علي في دبي، ضمن تحضيراته للقاء نظيره الإيراني، بعد غد، في العاصمة طهران ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علماً بأن الأبيض سيغادر إلى طهران فجر غدٍ.

وركز الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، خلال التدريبات على خطة وأسلوب اللعب، إضافة إلى الجوانب الفنية والتكتيكية وجاهزية اللاعبين تمهيداً لاختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة وفقاً للجاهزية البدنية والفنية لكل لاعب.

وشهدت التدريبات انتظام كامل اللاعبين الـ27 الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة.

ويتوقع أن يُجري بينتو تغييرات في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة إيران، خصوصاً على صعيد خطي الدفاع والهجوم، إذ ينتظر أن يظهر ضمن التشكيلية الأساسية للمرة الأولى مع الأبيض مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا، بجانب لاعبي الشارقة لوان بيريرا وكايو لوكاس، قياساً بالمستوى الفني المميّز الذي قدمه الثلاثي مع فرقهم بدوري أدنوك للمحترفين.

وأدى اللاعبون التدريبات وسط أجواء إيجابية وحماسية كبيرة وجدية عالية انطلاقاً من استشعارهم للمسؤولية الكبيرة بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.

وشهد التدريب أيضاً إجراء تمارين خاصة لحراس مرمى المنتخب، بهدف الوقوف على جاهزية الحراس.

ويحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف منتخبَي إيران المتصدر بـ16 نقطة وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات على استاد آزادي.

. «الأبيض» يقابل إيران الخميس المقبل في استاد آزادي.