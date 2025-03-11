الامارات | هل وقع السد في خطأ قانوني خلال مباراة الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الوصل والسد القطري في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، أمس، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة ارتكاب السد خطأ قانونياً بإيقافه المباراة أربع مرات لإجراء تبديلات في صفوفه مخالفاً لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرى نادي السد ثلاثة تبديلات بنزول أحمد سهيل بدلاً من يوسف عطال في الدقيقة 70، وحسن الهيدوس بدلاً من كلاودينيو في الدقيقة 90، وعبدالرزاق يوسف بدلاً من رافا موجيكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع، بينما التوقف الرابع كان للاعب أحمد سهيل في الدقيقة 67 حيث طلب الجهاز الفني للنادي القطري إيقاف اللعب لإجراء التبديل الأول في اللقاء قبل أن يتراجع عن قراره، ثم أجرى بعد ذلك ثلاثة تبديلات في الشوط الثاني.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمر نفسه في الاتحاد الآسيوي، يحق لكل فريق إجراء خمسة تبديلات في كل مباراة، ولكن تتم على ثلاث مرات.

وتفاعل مغردون على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مع الواقعة، حيث طالب البعض باتخاذ إدارة نادي الوصل خطوة قانونية ورفع احتجاج رسمي للحفاظ على حقوقه، فيما قال اخرون إن السد القطري لم يفعّل الفترة الرابعة في التبديل، ولذا لن تسحب نقاط المباراة، وفي أسوأ الظروف سيعاقب مالياً فقط مع التأكيد على عدم تكرار، وهذا لا يعني أحقية الوصل في رفع احتجاج ضد الفريق القطري.