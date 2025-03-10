شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يمنح لاعبى منتخب المحليين الثقة رغم وداع تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

‎حرص وائل رياض ، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، على الإشادة بلاعبيه رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، والتي أطاحت بالمنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين من أجل منحهم الثقة .

وتمنى شيتوس استمرار منتخب المحليين في المستقبل، مشددًا على أهمية أن يكون دوري المحترفين هو القوام الأساسي لهذا الفريق للاستفادة من عناصر تمتلك خبرات أقوى في المنافسات القارية.

تقدم جنوب أفريقيا عن طريق يانديسا مفولوزي ونيو مايما ولوثر سينج في الدقائق 15، 26 و50، وأحرز هدف منتخب مصر محمد السيد شيكا في الدقيقة 32.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض، بتشكيل ضم كلا من: "في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد نيمار، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

يواجه منتخب جنوب أفريقيا المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.