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الامارات | بيسيرو يستبعد نجم الزمالك أمام الأهلي بقرار انضباطي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | بيسيرو يستبعد نجم الزمالك أمام الأهلي بقرار انضباطي 1/2
  • الامارات | بيسيرو يستبعد نجم الزمالك أمام الأهلي بقرار انضباطي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية مصرية، أن مدرب نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

قالت صحيفة اليوم السابع: "عاقب الجهاز الفني للزمالك مصطفى شلبي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب، مع استبعاده من مواجهة الأهلي المقبلة، بعد اعتراضه على التبديل في مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس مصر".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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