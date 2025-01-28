دوري أبطال أوروبا: شتوتغارت لاثبات مكانته في معركة التأهل مع سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - برلين : يستضيف شتوتغارت الألماني نظيره باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء آملا في تحقيق المفاجأة أمام خصمه القوي والتأهل إلى الملحق الفاصل للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يُعدّ بطل فرنسا مرشحا بارزا على الورق لتحقيق الفوز، لكن شتوتغارت وصيف بطل ألمانيا ومنذ تولي سيباستيان هونيس قيادة الفريق في نيسان/أبريل 2023، أثبت في غير مناسبة للمشككين أنهم على خطأ.

وبعد أن أنقذ الفريق من الهبوط في موسمه الأول، قاد هونيس شتوتغارت لاحتلال الوصافة الموسم الماضي في البوندسليغا خلف باير ليفركوزن، في الوقت الذي حصد فيه 40 نقطة أكثر من موسمه السابق. كما تفوق في الوقت ذاته عن العملاق بايرن ميونيخ الذي انهى الموسم الماضي ثالثا.

لكن أداء شتوتغارت شهد تراجعا مطلع هذا الموسم بعد أن أدى نجاحه العام الفائت إلى رحيل العديد من نجومه خلال الصيف بمن فيهم الغيني سيرهو غيراسي، القائد فالديمار أنتون والمدافع الياباني هيروكي إيتو.

إلا انّ هونيس، ابن شقيق أولي هونيس الرئيس السابق لبايرن ميونيخ ونجل الدولي السابق ديتر، نجح في إعادة التوازن إلى السفينة، حيث عاد شتوتغارت ليحتل المركز الرابع في الدوري المحلي في الوقت الراهن.

ويحتاج شتوتغارت لنقطة واحدة ضد فريق العاصمة الفرنسية من أجل حسم تأهله الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ موسم 2009 2010 ولمواصلة تقدمه اللافت تحت قيادة هونيس، إلا في حالة واحدة هو فوز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه ميلان الايطالي بأفضلية ثمانية اهداف.

"ناد كبير"

وعلى الرغم من هبوطه مرتين خلال العقد الأخير، لكن شتوتغارت يعد من أكبر الاندية الألمانية بعد أن أحرز لقب الدوري خمس مرات في تاريخه، آخرها في موسم 2006 2007.

واستلم هونيس شتوتغارت وهو يقبع في المركز الأخير ويتهدده مصير كل من هامبورغ وشالكه اللذين باتا من الأندية الألمانية الكبرى المبتعدة عن الأضواء.

ونجح إبن الـ 42 عاما في إعادة إنعاش النادي، معيدا إياه إلى المكانة التي يعتبرها الكثيرون الموقع الطبيعي له.

وكانت المحطة الرئيسة لمشاركة شتوتغارت في دوري الأبطال هذا الموسم هو فوزه اللافت على يوفنتوس الإيطالي 1 0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث نجح فريق هونيس في بسط هيمنته على اللقاء وإلحاق الخسارة الاولى بالعملاق الإيطالي هذا الموسم.

وعلى مستوى اللاعبين، قاوم المهاجم الدولي دينيز أونداف اغراءات الاندية الانكليزي البارزة ليجعل صفقة انتقاله بالاعارة من برايتون دائمة خلال الصيف، مظهرا الثقة والشغف بالاتجاه الذي يسلكه النادي.

وأشاد أونداف بسان جرمان السبت، لكنه قال إن شتوتغارت لن يشعر بالدونية امام بطل فرنسا.

وقال أونداف إن سان جرمان هو "ناد كالوحش" ويضم "لاعبين أشداء"، مضيفا "لكن شتوتغارت ناد كبير ونريد أن نظهر ذلك يوم الأربعاء".

وأوضح ابن الـ 28 عاما بأن شتوتغارت لن يسلم الأمر للحظ الاربعاء من خلال التركيز فقط على التعادل.

وتابع الدولي الألماني عن حاجة شتوتغارت إلى نقطة واحدة فقط للتأهل "هذا لا يهم. يتعين علينا الفوز على باريس، وعندها سنكون في الجانب الآمن".

"استعادة النشاط"

وقال المدير الرياضي لشتوتغارت فابيان فولغيموث إن "الضغط سيكون موجودا" على أبطال فرنسا في المسابقة التي يعتبرونها أكثر من مهمة لهم.

وأوضح "إنها مباراة خاصة. إنها تشبه المباراة النهائية. إنها مباراة مميزة للغاية ولا تحدث لنا كثيرًا".

محليا، لا يزال سان جرمان من دون خسارة ويتجه بثبات نحو لقب آخر في الدوري الفرنسي، لكن الفشل في احتلال أحد المراكز الـ 24 الاولى سيعد اخفاقا مريرا لا يمكن التفكير به.

وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن "اتفاق خفض العدوانية" بين الناديين اللذين قد يتفقان على التعادل من أجل التأهل، لكن فولغيموث دحض هذا الكلام قائلا إنه "لا يوجد صحة" لهذه الشائعات.

ووعد هونيس بأن يكون فريقه على قدر التوقعات لتشكيل خصم عنيد لسان جرمان.

ويدخل شتوتغارت الى اللقاء على خلفية تلقيه خسارته الاولى في العام الجديد امام ماينتس 0 2 السبت.

وقال هونيس للصحافيين "يتعين علينا أن نستعيد نشاطنا الآن. وفي الأيام المقبلة سنحول الغضب إلى طاقة للمباراة التالية".