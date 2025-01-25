استراليا المفتوحة: كيز تجرد سابالينكا من اللقب وتحرز باكورة بطولاتها الكبرى

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أحرزت الأميركية ماديسون كيز المصنفة الرابعة عشرة عالميا باكورة ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب السبت بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى 6 3 و2 6 و7 5 في النهائي.

وحرمت كيز (29 عاما) سابالينكا بأن تصبح أول إمرأة عن عمر 26 عاما تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ملبورن.

وبدا التأثر واضحا على سابالينكا بطلة نسختي 2023 و2024 بعد المباراة حيث وصلت سلسلة انتصاراتها الـ 20 المتتالية في ملبورن الى نهاية.

اما كيز فتوجت أخيرا بأولى بطولاتها الكبرى بعد مسيرة طويلة في الملاعب استهلتها كلاعبة مراهقة قبل 15 عاما.

وكانت كيز قد بلغت نصف نهائي احدى البطولات الكبرى للمرة الاولى قبل عشرة أعوام في ملبورن عن عمر 19 عاما، وبعد 10 اعوام تمكنت أخيرا من الظفر بلقبها الكبير الأول.