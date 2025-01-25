شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء ملف مستحقات اللاعبين قبل نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لمنح لاعبى الفريق الأول مستحقاتهم المتأخرة قبل نهاية يناير إيماناً منهم بأن هذا الملف سيكون له عامل السحر في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة ومساهمته في زيادة تركيزهم وعدم تشتت تفكيرهم في أمور خارج الملعب.

ويمنح مسئولو نادى الزمالك ملف مستحقات اللاعبين الأولوية في الفترة الحالية حتى يتسنى لهم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على اللاعبين حال تراجع النتائج،خاصة أن هناك اتفاق بعدم معاقبتهم في حالة الإخفاق بسبب هذا الملف.

واستفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار والهدوء النفسى للفريق خلال الفترة المقبلة، إيماناً بأهمية هذا الملف في مساعدته على تحقيق الانتصارات.

وأبلغت إدارة نادى الزمالك المدير الفني بأنها تجهز مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد لفرض حالة من الاستقرار والتركيز داخل القلعة البيضاء خاصة أن الفريق ينافس فى أكثر من بطولة قوية تتطلب توفير جميع سبل الراحة من أجل حصد البطولات والألقاب.