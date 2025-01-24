الامارات | قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت، أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها السعودية في الفترة 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن وقوع أبيض الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

وحجز أبيض الناشئين بطاقة التأهل لنهائيات بطولة كأس آسيا، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، من فوزين على حساب ماليزيا (2-0)، ولاوس (5–2).

ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى مكانهم في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، التي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

. أبيض الناشئين تصدّر المجموعة الثامنة في التصفيات