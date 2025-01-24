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الامارات | قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية 1/3
  • الامارات | قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية 2/3
  • الامارات | قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة آسيا تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت، أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها في الفترة 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن وقوع أبيض الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

وحجز أبيض الناشئين بطاقة التأهل لنهائيات بطولة كأس آسيا، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، من فوزين على حساب ماليزيا (2-0)، ولاوس (5–2).

ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى مكانهم في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، التي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

. أبيض الناشئين تصدّر المجموعة الثامنة في التصفيات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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