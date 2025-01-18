الامارات | 3 فرق تحجز مقاعدها في نصف نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت فرق كرة السلة في أندية الشارقة وشباب الأهلي والنصر، مقاعدها في الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري العام، عقب نجاحها، أول من أمس، في إنهاء الدور التمهيدي بالمراكز الثلاثة الأولى، في جولة سجلت ضمان الشارقة الانفراد بالصدارة عقب فوزه على ضيفه النصر بنتيجة (99-77).

كما شهدت الجولة، حصول شباب الأهلي على وصافة الترتيب العام، بفوزه الصعب على مضيفه البطائح بواقع (92-88) في مباراة احتاج فيها «فرسان دبي» لشوط إضافي لضمان انتصارهم عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (79-79)، كما فاز الوصل على الجزيرة بنتيجة (76-68).

ولعب فارق النقاط في المواجهات المباشرة، دور الفيصل في منح الشارقة صدارة الترتيب العام، رغم تشاركه مع شباب الأهلي الرصيد ذاته البالغ 26 نقطة، وذلك بفوز الشارقة في مباراة الذهاب على شباب الأهلي بفارق 17 نقطة (97-80)، فيما فاز شباب الأهلي في موقعة الإياب بفارق أربع نقاط (105-101).

وأدت خسارة النصر إلى تراجعه للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن البطائح صاحب المركز الرابع.

وسيقام الدور نصف النهائي بنظام الدورات المجمعة (بست أوف 3) من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل.