شكرا لقرائتكم خبر عن الصاوى حارس أبو قير يتصدى لركلة جزاء زيزو فى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نجح السيد الصاوى حارس أبو قير للأسمدة لركلة جزاء أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تقام بإستاد القاهرة.

وتقدم زيزو ليسدد ركلة الجزاء، فى الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، إلا أن السيد الصاوى حارس أبو قير نجح فى التصدى لركلة الجزاء.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود في الدفاع، و في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ويعتمد في الهجوم على كونراد ميشالاك، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل المباراة ، وعلى رأسها عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

