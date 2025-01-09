شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أبو قير للأسمدة 2-0 ويتأهل لمواجهة مودرن بدور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق الزمالك في الفوز علي أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 -0 فى المباراة التى جمعت الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر بإستاد القاهرة، ليتأهل الفريق الي دور الـ 16 من البطولة ليواجه فريق مودرن سبورت .

سجل هدف الزمالك الأول أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 22 من أحداث الشوط الاول ، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لترتطم بالدفاع وتسكن الشباك، فيما سجل مصطفي شلبي الهدف الثاني في الدقيقة 92 بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمي أبو قير للأسمدة

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود في الدفاع، و في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ويعتمد في الهجوم على كونراد ميشالاك، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

بينما خاض أبو قير المباراة بتشكيل يضم السيد الصاوي في حراسة المرمى، أحمد عادل، محمود علاء، محمد أحمد، محمد علاء في الدفاع، وفى خط الوسط يوسف حمدي، عبد الله محمد، خالد ربيع وفى الهجوم هشام رمضان ، جون مابيتشو، محمود كلشط.

وجلس على مقاعد البدلاء أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

وقبل نهاية المباراة ، في ظل سعي لاعبي ابو قير للأسمدة في احراز هدف التعادل من خلال تكثيف الهجوم ولكن دون جدوي ، نجح مصطفي شلبي في احراز الهدف الثاني للزمالك لينهي علي امال لاعبي الفريق المنافس .

وفي الدقيقة 82، باغت مصطفي شلبي بتسديدة قوية حارس مرمي أبو قير للأسمدة الذي تصدي لها وحولها إلي ركنية ، وفي الدقيقة 77 ، تسلل على هدف مابيتشو لاعب ابو قير للاسمدة نتيجة تمركز خاطئ خلف دفاعات المنافس، وفي الدقيقة 72 ، اجري الزمالك تبديل بالدفع بشيكابالا بدلا من أحمد سيد زيزو .

وفي الدقيقة 70 ، سدد دونجا تسديدة قوية كادت ان تسكن شباك حارس مرمي أبو قير للاسمدة لكنها مرت بجوار المرمي ، في الدقيقة 65 ، دفع كريستين جروس المدير الفني للزمالك، بحسام أشرف بدلا من ناصر منسي ، ومصطفي شلبي بدلا من كونراد ميشالاك، من أجل تنشيط هجوم الفريق .

وبدأ الشوط الثاني بتغير للزمالك بالدفع بعمر جابر بدلا من أحمد فتوح كما أجري أبو قير للأسمدة تغيرا بالدفع بأحمد فايز بدلا من عبد الله محمود ، وبدأ لاعبي أبو قير للأسمدة بالاندفاع الهجومي، من أجل أدراك التعادل سريعا ، ولكن نجح محمد صبحي حارس مرمي الزمالك في التصدي لهجمات مهاجمي فريق أبو قير للأسمدة.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 40 من أحداث المباراة، ، إلا أن زيزو أخفق فى تسديدها، بعد تصدى السيد الصاوى حارس أبو قير لها.

وقام لاعبو أبو قير بالتسديد أكثر من مرة على مرمى الزمالك، إلا أن محمد صبحى تصدى لإحداها، وأخرى مرت بجوار القائم الأيسر، حتى انتهى الشوطالأول بتقدم الزمالك بهدف .