شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر استمرار مسابقات مواليد 2005 موسمين قادمين بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة مد مسابقات مواليد 2005 لمدة موسمين قادمين، بسبب اعداد منتخب الشباب لأولمبياد 2028، حيث رأى الاتحاد أن استمرار هذه المسابقات من شأنه أن يثري الكرة المصرية بالمواهب القادرة على تمثيلها في المحافل الدولية.

وعقد أسامة نبيه المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 اجتماعا مع اتحاد الكرة للاستقرار على خطة تحضير الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا، المقرر لها شهر أبريل المقبل فى كوت ديفوار، حيث يبدأ شباب المنتخب تحضيراتهم بمعسكر مغلق بداية من غد الجمعة.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005. ويضم الجهاز الفني الجديد: أسامة نبيه مديراً فنياً، وعلاء عبده مدرباً عاماً، ومحمد عمر النور مدرباً، وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى، وحمادة أنور مديراً إدارياً، وأحمد عصام محللاً للأداء، وأيمن فريد طبيباً، ومحمد محروس للعلاج الطبيعي، وعباس حسنين أخصائي تدليك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي، ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.