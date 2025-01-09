شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يُجري جراحة اليوم وتحديد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع يحيى عطية الله لاعب الأهلي إلى عملية جراحية اليوم، الخميس، بعد إصابته في مباراة سموحة حيث تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه والفك، وقال الدكتور أحمد جاب الله،طبيب الأهلي إن يحيى عطية الله تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه.. وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات وسيتم إجراء جراحة له اليوم وسيغيب عن الملاعب قرابة 6 أسابيع.

بعيداً عما سبق ، ابدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق سعادته بالفوز على سموحة وأضاف: وضعنا في المباراة كان صعبًا من البداية بسبب الغيابات، بالإضافة إلى أننا تعرضنا خلال المباراة لإصابة 4 لاعبين بينهم اثنان سيكون غيابهما طويلًا واستكمل كولر: بسبب الإصابات لجأت لتغيير بعض المراكز، ولكن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًّا لتحقيق الفوز، ولكن لم نكن في حالة الهدوء المطلوب، الذي وجهت إليه اللاعبين قبل المباراة وبين شوطي اللقاءوواصل مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: في الشوط الثاني لم نكن جيدين في الضغط والاحتفاظ بالكرة بعد تقدمنا في النتيجة، وكان هناك خسارة للكرة نتيجة للتمرير الخاطئ، لكن في المجمل الأهلي نجح في السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز بهدفين.