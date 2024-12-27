شكرا لقرائتكم تقديم مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر مانشستر يونايتد إلى لندن لمواجهة فولهام في مواجهة شهية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25، إليكم التفاصيل.

يحتل فولهام المركز العاشر، متقدمًا بأربع نقاط على الشياطين الحمر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيحاولون على الأقل الحفاظ على هذه الميزة عندما يواجهون فريق روبن أموريم.

وفي مباراة الذهاب، سجل جوشوا زيركزي هدف الفوز المتأخر في أول ظهور له، حيث أفلت يونايتد بالنقاط الثلاث في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى فريق ماركو سيلفا موسم 2023/24 في المركز الثالث عشر وكانوا مثيرين للإعجاب حتى الآن هذا الموسم، حيث يحتلون المركز العاشر في ترتيب الدوري.

وبعد خسارة تلك المباراة الافتتاحية أمام يونايتد في مباراة كان من المفترض أن يغادروا فيها بنقطة واحدة على الأقل، لم يهزم فريق كوتاجرز في المباريات الخمس التالية.

وانتهت تلك السلسلة على يد مانشستر سيتي الذي كان عليه ثم خسر أمام أستون فيلا لكنه لم يتذوق طعم الهزيمة إلا مرة واحدة في مبارياته السبع التالية.

ويواجه فريق الكوتغارز سلسلة من المباريات الشاقة ويجب أن يحافظ على مستواه الجيد خلال فترة الأعياد. هذه المباراة ضد يونايتد هي اختبار جيد سيحاولون الفوز به، خاصة بالنظر إلى مستواهم الرائع في كرافن كوتاج.

هناك بالتأكيد الكثير من الضرر الذي يمكنهم إحداثه لهذا الجانب الهش من يونايتد، وسيحرص سيلفا على تنفيذ الخطة التكتيكية المثالية. سيكونون أقوياء للغاية ويتطلعون إلى الاستفادة من ميزتهم البدنية في الكرات الثابتة.

يحاول زوارهم إعادة البناء وسط تغييرات هائلة داخل وخارج الملعب بعد استحواذ الأقلية من قبل الإدارة الجديدة.

واحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في الموسم الماضي، وهو أدنى مركز لهم في الدوري منذ 34 عامًا، لكنهم استمروا في الفوز على منافسيهم في المدينة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد غطى هذا الانتصار في ويمبلي بعض الشقوق حيث تم تمديد عقد إريك تين هاج بدعم كبير من الملاك الجدد.

وفي الوقت نفسه، دفعت أربعة انتصارات فقط في أول 11 مباراة من الموسم إلى إقالة تين هاج الذي حل محله مدرب سبورتنج لشبونة السابق، روبن أموريم. واستقر بطل إنجلترا 20 مرة مع رود فان نيستلروي الذي قادهم إلى ثلاثة انتصارات وتعادل في أربع مباريات تولى فيها المسؤولية كمدير فني مؤقت.

انتهت مباراة أموريم الأولى بالتعادل 1-1 في إيبسويتش تاون، ثم أشرف على فوزين ضد بودو/جليمت وإيفرتون قبل أن يخسر مباراتين متتاليتين ضد آرسنال ونوتنجهام فورست.

ويتعين على يونايتد القيام بكل شيء للارتقاء في ترتيب الدوري، وهم حاليًا في المركز الثالث عشر وبفارق ست نقاط عن المراكز الستة الأولى. إن التحسينات العاجلة مطلوبة، ورغم أن أموريم يفرض هوية تكتيكية مثيرة للاهتمام، إلا أن الجودة والرغبة مطلوبتان أيضًا لسد الفجوة في المباريات.

وطالب المدرب البرتغالي بالفعل بمعدل عمل أكبر من لاعبيه وسيحرصون على التأكيد على الجودة والجوع للحصول على النقاط الثلاث ضد فولهام.

إن هذه المباراة ضد غرب لندن تمنحهم فرصة الصعود المحتمل في الترتيب على حساب خصومهم، وهي فرصة يجب عليهم اغتنامها بكلتا يديهم.

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تذاكر المباراة

تقام مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 26 يناير 2025 وتنطلق في الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

تذاكر المباراة متاحة للبيع على موقع كل نادٍ على حدة، مع إعطاء الأولوية للوصول لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

يستضيف ملعب كرافن كوتاج هذه المباراة وسيحضر مشجعو الفريق المضيف بأعداد كبيرة في محاولة لتشجيع فريقهم.

في الواقع، من المتوقع بيع 29500 مقعد ولن يرغب مشجعو الفريق الزائر أيضًا في تفويت هذه المباراة لأي شيء.

نظرًا لأن المصادر الرسمية من المقرر أن تكون غزيرة العدد، فإننا نحث المشجعين الذين ما زالوا يبحثون عن تذاكر مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد على العثور عليها على موقع إعادة البيع.

هناك، سيسعد رواد المباريات المنتظمون أيضًا بحجز أي تذاكر لفولهام هذا الموسم.

أخبار الفريقين

يغيب هاريسون ريد وجواكيم أندرسون وريس نيلسون عن فولهام بسبب الإصابة في وقت كتابة هذا التقرير.

عاد لوك شو إلى غرفة العلاج في مانشستر يونايتد بسبب إصابة عضلية أخرى بينما ربما تعافى فيكتور ليندلوف وجوني إيفانز قبل هذه الرحلة إلى فولهام.

التشكيلات

يملك سيلفا فريقًا من المساعدين الموثوق بهم مع أمثال إميل سميث رو وأليكس إيوبي وريس نيلسون الذين يتألقون جميعًا خلف راؤول خيمينيز المتجدد. وقد أعطى عودة المكسيكي إلى مستوى التهديف للبيض ميزة في المباريات ويتم تقاسم العبء الهجومي عبر خط أمامي موهوب.

الأمر الحاسم هو أن فولهام احتفظ بالصلابة التي جلبت له النجاح تحت قيادة سيلفا وقد يحدث ذلك الفارق ضد مدير آخر لا يزال يحاول إنشاء أفضل فريق لديه.

فولهام: لينو؛ تيتي، أندرسون، باسي، روبنسون؛ بيرج، بيريرا؛ تراوري، سميث رو، إيوبي؛ خيمينيز

فيما تألق أموريم في نظامه المفضل 3-4-3 مع تألق أماد ديالو كظهير أيمن، بينما شكل ليني يورو وليساندرو مارتينيز ثلاثيًا في الدفاع إلى جانب ماتيس دي ليخت.

من المقرر أن يلعب ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز دورًا حيويًا في المناطق الأمامية بإبداعهما وسرعتهما مما يجعلهما احتمالًا مدمرًا إلى جانب راسموس هوجلوند السريري.

مانشستر يونايتد: أونانا؛ يورو، دي ليخت، مارتينيز؛ أماد، ماينو، أوغارتي، مزراوي؛ فيرنانديز، راشفورد، هويلوند

التوقعات

من الجدير بالذكر أن أربع من آخر خمس مباريات في الدوري بين فولهام والشياطين الحمر قد انتهت بفضل فائز متأخر، لذلك يُحذر المشجعون من التوجه إلى الخروج المبكر حتى لو بدت المباراة محسومة.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون هذه المباراة شديدة التنافس بين مدربين برتغاليين نابضين بالحياة، ونتوقع براعة ونشاطًا من كلا الفريقين. وسوف يخرج الفريق الذي يريد الفوز أكثر في هذا اليوم بأقصى عدد من النقاط، وسوف يكون فولهام في وضع جيد في وقت مبكر.

ويتعين على يونايتد أن يبذل قصارى جهده لفرض نفسه في هذه المباراة، سواء داخل أو خارج الكرة، أو المخاطرة بمفاجأة محرجة أخرى في حملة درامية على ملعب أولد ترافورد.

فولهام 1-1 مانشستر يونايتد