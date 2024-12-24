شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الدراجات يجتمع بالمنتخب قبل إنطلاق البطولة العربية للمضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات علي عقد اجتماع مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني قبل ساعات من انطلاق البطولة العربية للمضمار التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 الي 28 ديسمبر الجاري .

وشهد الاجتماع حضور كلا من إيهاب صبري وسمير عبد العظيم وأحمد مصطفي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

كما شهد الاجتماع تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل ساعات قليلة من المشاركة في البطولة العربية للمضمار ، واطمأن رئيس اتحاد الدراجات على اخر استعدادت الفراعنة وطالب الجميع بالتركيز من اجل تحقيق الهدف والفوز بلقب البطولة التى تقام بالقاهرة.

من جانبه أكد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد ، أن استضافة مصر البطولة العربية بعد أيام قليلة من انتخاب مجلس الإدارة يعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مجلسه يواصل اجتماعاته من أجل ضمان خروج البطولة بالشكل الذى يليق باسم ومكانة مصر.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات عربية وهم: السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

وأعلن محمد إبراهيم، المدير الفنى للمنتخب قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية للمضمار التى تستضيفها القاهرة في الفترة من 25وحتى 28 ديسمبر الجارى.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل وحمزه عادل.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من : محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.