شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن الفوز الأول أمام أندية الجزائر فى المواجهة الـ4 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:00 م

يخوض الأهلي مباراة صعبة ومرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم الأحد فى المرحلة الثالثة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الليلة المواجهة رقم 4 لمارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام أندية الجزائر، بعدما خاض من قبل 3 مواجهات أمام اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد، ولم يحقق الفوز في أى منهم.

وكانت البداية مع مواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي بالسعودية في النسخة قبل الماضية، وخسر الأهلي بهدف دون رد.

وتحت قيادة كولر، واجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مرتين في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المواجهة الأولى جاءت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب برج العرب، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ثاني المواجهات جاءت فى دور المجموعات أيضاً، ولكن ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في الجزائر، وانتهت بالتعادل السلبي أيضاً.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.