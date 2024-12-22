شكرا لقرائتكم خبر عن درس خصوصى من جروس لـ ميشالاك وأحمد محمود فى الزمالك قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تعليمات خاصة لكل من البولندي كونراد ميشالاك وأحمد محمود ثنائي الأبيض خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد المدير الفني جلسة مع الثنائي خلال مران اليوم، وتحدث معهما بشأن الأدوار المطلوبة منهما فى الملعب ومنحهما بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التقسيمة التى خاضها اللاعبون.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان جروس عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وأكد على ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأضاف المدير الفني أنه يثق فى قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وحرص جروس على منح العديد من التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.