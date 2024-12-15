بطولة ألمانيا: دورتموند يفرّط بالفوز وشتوتغارت يواصل صحوته

الرياص - اسماء السيد - برلين : فرّط بوروسيا دورتموند بفرصة العودة إلى سكة الانتصارات واكتفى بالتعادل الثالث على التوالي، وذلك بتلقيه هدف الـ1 1 في الرمق الأخير أمام ضيفه هوفنهايم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما تقدم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر الأميركي جيوفاني رينا (46)، حافظ دورتموند على النتيجة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل أن ينجح البديل الدنماركي ياكوب برون لارسن في خطف التعادل للضيوف وتجنيبهم الهزيمة السابعة للموسم.

وخاض دورتموند اللقاء على خلفية تعادلين بنتيجة 1 1 أيضا أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلتين الماضيتين وهزيمة على أرضه في منتصف الأسبوع أمام برشلونة الإسباني 2 3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع بتعادله الرابع للموسم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، مقابل 14 لهوفنهايم في المركز الرابع عشر.

وواصل شتوتغارت، وصيف بطل الموسم الماضي، صحوته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا في كافة المسابقات، وجاء على حساب مضيفه هايدنهايم 3 1.

ويبدو أن شتوتغارت عازم على إنهاء العام بشكل إيجابي، إذ وبعد فوزه على يان ريغينسبورغ من الدرجة الثانية 3 0 في ثمن نهائي مسابقة الكأس، تغلب على أونيون برلين 3 2 في المرحلة السابقة، ثم أبقى على آماله بخوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على يونغ بويز السويسري 5 1، وصولا إلى تحقيق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم.

وتبقى أمام شتوتغارت مباراة واحدة لهذا العام تجمعه السبت المقبل بسانت باولي في المرحلة الخامسة عشرة.

ويدين شتوتغارت بفوزه الأول على هايدنهايم في دوري الأضواء (خسر ذهابا الموسم الماضي 0 2 وتعادلا إيابا 3 3)، إلى ماكسيميليان ميتلشتات (20) والفرنسي إنزو ميّو (2+45) ونيك فولتيماده (85 من ركلة جزاء) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة، فيما كان بول فانر (41) صاحب الهدف الوحيد لأصحاب الأرض الذين تلقوا الهزيمة العاشرة للموسم في المركز السادس عشر بعشر نقاط.

ومن جهته، رفع شتوتغارت رصيده إلى 23 نقطة وبات سادسا بعدما استفاد من تعثر دورتموند.