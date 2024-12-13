الامارات | بوقرة يعود لتدريب منتخب الجزائر للمحليين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس، تعيين اللاعب الدولي السابق، مجيد بوقرة، مدرباً لمنتخب المحليين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويعود بوقرة لمنتخب المحليين الذي يعرفه جيداً، إذ قاده سابقاً للفوز بكأس العرب في قطر 2021.

وكان المنصب شاغراً منذ رحيل بوقرة عنه، بعد بطولة إفريقيا للمحليين التي جرت في الجزائر بداية عام 2023، وبلغ وقتها الدور النهائي أمام منتخب السنغال المُتوج باللقب.

وسبق لبوقرة خوض تجارب تدريبية أخرى في الإمارات وقطر.