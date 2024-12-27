حريق غابات كبير جنوب شرق أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فرق الإطفاء الأسترالية الجمعة أنّ عناصرها يكافحون حريق غابات ضخماً يتمدّد عبر متنزّه وطني في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإطفاء قولها إنّ الحريق لم يؤدّ حتى الساعة إلى سقوط إصابات بشرية أو يتسبّب بأضرار في المنازل.

ومنذ أسبوع تشهد ولاية فيكتوريا الواقعة في جنوب شرق أستراليا حرائق عديدة أدّت إلى إخلاء عشرات القرى والبلدات الريفية.

وقال لوك هيغارتي، المتحدث باسم فرق الإطفاء، لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، إنّ الحريق الأكبر يستعر الآن في متنزّه غرامبيانز الوطني، مشيراً إلى أنّ ألسنة النيران التهمت حتى الساعة 74 ألف هكتار من الأراضي وهي حاليا تبعد نحو 240 كيلومتراً غرب مدينة ملبورن.

وأضاف "نحن نتحدث عن حريق بحجم سنغافورة تقريبا".

وأوضح أنّ الظروف الجوية تتحسّن لكنّ السيطرة على النيران ستستغرق وقتا لا سيّما وأنّ محيط الحريق يمتد لأكثر من 360 كيلومتراً.