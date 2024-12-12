شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين يقدم تقريرا شاملا للأهلي عن فترة المعايشة في ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم تقرير شامل لمجلس الإدارة عن فترة المعايشة التي قضاها بنادي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية والتي تعرف خلالها علي اساليب العمل في العديد من قطاعات النادي الإسباني ومناقشته بعض المقترحات لأوجه التعاون المشترك بين النادي الأهلي وريال مدريد.

تضمن التقرير لقاءات سراج الدين مع المسئولين عن قطاعات الناشئين والشراكة العالمية المسؤول عن الرعاية والتسويق وإدارات المباريات والتذاكر الإعلام وفريق تطوير استاد سنتياجو برنابيو ومؤسسة ريال مدريد.

وتضمن التقرير أيضا زياراته للمدينة الرياضية معقل الفريق الأول وفرق الناشئين لكرة القدم وكرة السلة كما جاء في التقرير تلبية عضو مجلس إدارة الأهلي للدعوة لزيارة جريدة ماركا العالمية ومقر ،لاليجا، حيث عقد اجتماعا مع خوان كاسترو مدير القسم الدولي بجريدة ماركا وجوزيه مويا مدير مؤسسة لاليجا التعليمية. وحرص سراج الدين علي إهداء شعار الاهلي لعدد من مسئولي ريال مدريد وهم خوان کامیلو مدير إدارة الإعلام ، وباولا سيرانو مديرة قطاع الشراكة العالمية جوزيه ،باس مدير إدراة المباريات والتذاكر.