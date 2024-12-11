الامارات | بعد 4 عقود.. المغرب تنجح باستضافة كأس العالم من المحاولة السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت المغرب في محاولتها السادسة وبعد أربعة عقود من البحث عن تنظيم الحلم الكبير، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منحها رسمياً شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.

وصادق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة ‏‏2030 من "المونديال" للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وسبق لمجلس "الفيفا" أن صادق بالإجماع في أكتوبر 2023 على اعتماد الملف الثلاثي المشترك ‏ملف ترشح وحيد لاستضافة "مونديال 2030".

وباتت المغرب ثاني دولة إفريقية ‏وعربية تنال شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم بعد جنوب إفريقيا وقطر، فيما كانت قبل 36 عاما، أول بلد إفريقي يترشح لتنظيم الحدث الرياضي الأهم في العالم (نسخة 1994)، ولكنه لم تنجح في ذلك.

وفي أول محاولتين خسر الملف المغربي أمام الولايات المتحدة في 1994 ثم فرنسا بعد ذلك بأربعة أعوام، ولم تكن المرة الثالثة ثابتة لسوء الحظ حيث ودع المغرب المنافسات على تنظيم نسخة 2006 من الدور الأول، وكانت المغرب قريبة من الفوز في سباق نسخة 2010 الذي ربحته في النهاية جنوب أفريقيا بفارق أربعة أصوات.

كما فقدت المغرب فرصة أخرى لتنظيم نسخة كأس العالم 2026 بحلتها الجديدة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدل 32، حيث فاز الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشرف التنظيم.

وكانت المحاولة السادسة ناجحة، حيث فازت المغرب بشرف استضافة الحدث الرياضي الأكبر الذي سيقام في العام 2030 بعدما قدم ملفا متكاملاً مع إسبانيا والبرتغال.