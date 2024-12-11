شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يزور بعثة الأهلي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

حرص حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليا في فريق الوكرة القطري، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر إقامتها بقطر.

والتقى فتحي، بلاعبي الفريق الذين تزامل معهم خلال تواجده مع الأهلي وعاش معهم فترة من الانتصارات وتحقيق البطولات للنادي.

وحرص محمد الشناوي كابتن الفريق على الترحيب بزميله السابق حمدي فتحي، كذلك لاعبو الفريق رحبوا به كثيرا.

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ويلتقي الأهلي على كأس التحدي مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي على ديربي الأمريكيتين المقرر إقامته اليوم.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.