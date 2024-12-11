شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجمع متعلقاته من الزمالك ويغادر النادى والان مع تفاصيل الخبر

جمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك، وغادر مقر النادى بميت عقبة، بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع.

وكان جوميز حضر إلى مقر النادى صباح اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

وشهدت جلسة جوميز مع اللاعبين وداعهم، بعد قرار الرحيل، بالإضافة إلى وداع أحمد مجدى لهم، بعد تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.

وتواجد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق فى مقر النادى الآن بميت عقبة، بعد ساعات من قرار البرتغالى جوزيه جوميز بالرحيل عن الفريق وإخطار مجلس الإدارة بقراره قبل ساعات من مواجهة المصرى بالكونفدرالية.